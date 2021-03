Por O Dia

Publicado 02/03/2021 19:57

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou nesta terça-feira (02/03) a atualização de vagas pela Casa do Trabalhador, que fica na Avenida Alberto Braune, no Centro, na antiga rodoviária. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e tem atualmente 243 oportunidades de emprego disponíveis.



A maioria das vagas são para ambos os sexos e existem oportunidades para pessoas que não tem experiência no mercado de trabalho. O nível de escolaridade varia entre ensino médio, fundamental completo e ensino superior.



Confira as vagas em aberto: