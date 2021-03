Por O Dia

Publicado 06/03/2021 12:04

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, assinou nesta sexta-feira (5/03) o termo de adesão do município ao consórcio para compra de vacina contra a Covid-19. Agora o Executivo precisa enviar o Projeto de Lei para ser votado na Câmara de Vereadores. O projeto é padrão para todas as prefeituras que aderem ao consórcio, mas a autorização e adequação da cidade para compra do imunizante é necessária.



O consórcio de municípios foi criado pela Federação Nacional de Prefeitos (FNP) na segunda-feira (1/03) em reunião com cerca de 300 prefeitos de todo o Brasil. A iniciativa já conta com o interesse de adesão de mais de 1,7 mil municípios, incluindo 245 capitais.