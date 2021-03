A partir desta segunda-feira (08/03), mais dez postos do Detran voltam a prestar o, entre eles. O atendimento está retornando gradativamente, pois a nova empresa está em fase de treinamento de seu quadro funcional. Por isso, nesta segunda-feira será possível retirar carteiras já prontas nas novas unidades abertas, localizadas no interior do Estado, e nos dias seguintes agendar o serviço.Com as novas unidades abertas, serão 94 postos em operação. Segundo o Detran, a medida só foi possível devido à regularização do processo de contratação da empresa prestadora de serviços de identificação, que agora está devidamente licitada.Nas unidades do Detran é possível, enquanto os postos do Poupa Tempo fazem exclusivamente a 2ª via. As outras nove unidades que estão sendo abertas nesta segunda-feira são: Barra do Piraí, Búzios, Itaboraí, Itaperuna, Petrópolis - Shopping Estação Itaipava; Porciúncula, Quissamã, Resende e Rio das Ostras.O agendamento para os serviços pode ser realizado pelo site do Detran ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. O horário do agendamento por telefone vai das 6h às 21h.