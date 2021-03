Por O Dia

Publicado 08/03/2021 21:36 | Atualizado 08/03/2021 21:36

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direito Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, entregou, neste sábado (6/03), o Cartão Recomeçar às famílias de baixa renda atingidas pelas fortes chuvas de dezembro de 2019 no município. O benefício é concedido pelo Governo do Estado.



Os beneficiados terão acesso ao auxílio a partir desta segunda-feira (8/03), quando o cartão será carregado pelo Banco do Brasil. Os valores, para os mais atingidos, chegam a até R$ 5 mil e podem ser utilizados em lojas físicas para a compra de material de construção e eletrodomésticos brancos, devidamente comprovados por nota fiscal. No total, 15 famílias do distrito de Amparo foram atendidas, além de uma da Granja Spinelli.



O prefeito Johnny Maycon esteve com as famílias, acompanhado do vice-prefeito, Serginho, e da secretária de Assistência Social, Eliana Mafort. Ele lamentou a demora e toda a burocracia que atrasou a entrega do cartão e disse que, apesar das muitas dificuldades, vai trabalhar pela comunidade.



“Fico triste pela demora e pela burocracia, porque vocês poderiam ter recebido o benefício lá atrás, tiveram que esperar esse tempo todo, mas fico alegre por hoje estarem recebendo um pouco de dignidade e respeito por parte do Governo do Estado. Sabemos que vocês merecem muito mais, mas que nesse momento de dificuldade, de Pandemia, já vai ajudar. No mais, nós nos colocamos à disposição para servir. Vamos ter muitas dificuldades, mas com muito trabalho vamos juntos melhorar o distrito e ajudar a população”, disse, Johnny.