A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta terça-feira (9/03) informando que a. Segundo a gestão municipal, os equipamentos estão em atividade desde o último sábado (6/03) e os funcionários da unidade receberam capacitação para operá-los. Ao todo, são duas máquinas de lavar, cada uma com capacidade de 100 quilos de roupas por lavagem e duas secadoras. A estimativa é que sejam lavadas entre 300 e 400 quilos de roupas hospitalares por dia.A unidade estava inoperante há mais de quatro anos e, em entrevista concedida ao RJTV na quinta-feira (4/03), o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, confirmou que as roupas da unidade de saúde e também do Hospital Maternidade Mario Dutra de Castro chegaram a ser lavadas em um hotel , por causa desta situação.Para a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, “o funcionamento da lavanderia dentro do hospital proporciona a lavagem dentro do ideal de adequação, além de possibilitar o controle dos enxovais, sem falar que é imprescindível que esse setor funcione adequadamente, pois otimiza o fluxo cirúrgico das vestimentas”, explica.Quanto aos insumos, a Prefeitura informou que apara lavanderia já foi aberta e está tramitando.