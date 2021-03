Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:13 | Atualizado 10/03/2021 16:16

A Prefeitura de Nova Friburgo, juntamente com os protetores de animais, está organizando para o sábado (27/03), a primeira campanha de adoção de animais deste ano. No entanto, em decorrência da pandemia de Covid-19, o evento será confirmado conforme o nível de risco estabelecido pelo sistema de bandeiras, podendo ser remarcado.



O evento promovido pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, será realizado na Estação Livre, localizada na Praça Getúlio Vargas, das 10h às 16h. A ação tem como objetivo oferecer um novo lar para os animais carentes.



Para participar, o interessado deve fazer um pequeno cadastro na Subsecretaria do Bem-Estar Animal, que fica na Avenida Alberto Braune, 223, na Antiga Rodoviária Leopoldina. Outras informações podem ser conseguidas pelo telefone (22) 2525-9111.



As adoções serão realizadas mediante entrevistas. Todos que desejarem adotar um cãozinho devem apresentar RG e comprovante de residência.