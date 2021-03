Com produção friburguense, o espetáculo “Cinquentânias - sobre tempo e vida” estreia nesta quinta-feira (11/03) e faz, com apresentações às segundas e quintas-feiras, às 21h, pelo canal @cinquentanias no YouTube. Os ingressos podem ser garantidos gratuitamente no site diante dos desafios do tempo e da vida. Tânia, Caetânia e Betânia, já na meia-idade, iniciam um fervoroso e apaixonante debate sobre envelhecimento, saúde e solidão quando uma das irmãs desaparece repentinamente no dia do seu aniversário de 50 anos, levando consigo objetos de valor sentimental. Tudo se torna ainda mais confuso porque as irmãs se veem obrigadas a mergulhar no mundo virtual, devido ao isolamento social, provocado pela pandemia.A história de amor e afeto foi escrita pela psiquiatra, roteirista, compositora e atriz Rebecca Noguchi e dirigida pelo ator e diretor Bernardo Dugin. O projeto foi um dos selecionados no edital “Retomada Cultural RJ” da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Aldir Blanc.“A trama mistura um pouco de drama e comédia e provoca o telespectador a refletir a respeito da implacabilidade do tempo, da fugacidade das memórias e do sentido da vida, de uma forma leve e divertida”, destaca o diretor, que promete uma