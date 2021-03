Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:43

Após receber uma denúncia sobre uma reunião entre integrantes do tráfico de drogas no bairro Cordoeira, na região central de Nova Friburgo, na última sexta-feira (12/03), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, organizaram uma operação e conseguiram flagrar um grupo de pessoas na Rua Edith Pinheiro de Faria. Com a chegada da PM, os suspeitos tentaram fugir, mas três deles, com idade entre 19 e 23 anos, foram presos.



Com os suspeitos foram apreendidos 289 papelotes e seis tubos de cocaína e 46 trouxinhas de maconha, além do valor de R$ 140 em espécie. Momentos antes da abordagem, os presos ainda tentaram se desfazer do material, mas foram impedidos pela guarnição, que recolheu todo o material e encaminhou para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.



Também na sexta-feira, os policiais militares do Serviço Reservado (P2) prenderam um homem de 22 anos e duas mulheres, de 22 e 33 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. O trio foi abordado na Rua José Cupertino Nogueira, em São Geraldo. Com eles foram apreendidos 41 papelotes de cocaína e 230 unidades de maconha, que estavam escondidos em um padrão de luz.



Na quinta-feira (11/03), os policiais militares do Patamo, em ação de combate ao tráfico no bairro Olaria, já tinham apreendido um adolescente de 15 anos, na Rua Cândido Pardal, com 42 trouxinhas de maconha, e outro adolescente, de 16 anos, na Rua Souza Miranda, com 167 papelotes de cocaína, 99 trouxinhas e um tablete de maconha.



Já os PMs do Serviço Reservado, ao verificarem denúncia de tráfico de drogas na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, em Conselheiro Paulino, prenderam um homem de 33 anos com 41 papelotes de cocaína.