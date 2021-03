A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo anunciou nesta segunda-feira (15/03) que abriu opara os profissionais da área da Saúde que ainda não foram vacinados contra a Covid-19. Segundo a Secretaria, o cadastro, que vai até a próxima sexta-feira (19/03), tem como objetivo gerar informações que possam auxiliar no planejamento e nodeste grupo prioritário, de acordo com o recebimento de novas doses.Para efetuar o cadastro, os profissionais precisam acessar o link do formulário disponibilizado pela Secretaria de Saúde e informar nome completo, CPF, número do Cartão do SUS (CNS), cargo e função desempenhada, número do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), Carteira do Conselho ou órgão de classe.No ato da vacinação será necessário apresentação do CPF, CNS, CNES do estabelecimento a que está vinculado. No caso de cuidadores, será necessário apresentação de declaração assinada pelo cuidador e seu empregador comprovando o exercício da profissão.