Publicado 17/03/2021 15:32

A concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta quarta-feira (17/03) sobre a paralisação do fornecimento de água do sistema Caledônia, com possível prejuízo no abastecimento dos bairros Caledônia, Cascatinha e Cônego. Segundo a concessionária, a interrupção do sistema de abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) será das 8h às 14h e a intervenção integra o conjunto de ações para modernização da unidade.