Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:35

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), contou, nesta quarta-feira (17/03), a história do cãozinho chamado Iron, que chegou ao espaço, de forma tímida, no dia 15 deste mês, e logo conquistou os funcionários do Executivo e o amor de uma família dedicada à causa animal e que entende a importância da adoção responsável.

município possui muitos cães comunitários, que ficam pelas ruas da cidade, alguns deles próximo a sede da Prefeitura e, como instituído por meio de memorando, assinado pelo prefeito Johnny Maycon, em janeiro, o Segundo a subsecretária Luciana Pires, o, que ficam pelas ruas da cidade, alguns deles próximo a sede da Prefeitura e, como instituído por meio de memorando, assinado pelo prefeito Johnny Maycon, em janeiro, o acesso ao pátio é garantido 24 horas aos cães de rua que vivem no entorno da sede do Executivo, como é o caso do Lobinho, Lourão e Orelha

Publicidade

Com isso, a Ssubea acompanha esses animais, tendo como objetivo encontrar um lar para esses simpáticos cãezinhos comunitários. Vale destacar que a Subsecretaria faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e tem projetos de castração, campanhas de adoção e vacinação, junto com a Vigilância Sanitária.

Quando chegou ao pátio, o peludinho foi chamado de carinhosamente de “Negão” e com os esforços e cuidados da Subsecretaria, conquistou logo uma família, que o levou para casa. De acordo com Roberto Nidecker e Gladys Regiane, novos responsáveis pelo Iron, a família começou a acompanhar a história do cãozinho pelas redes sociais. Foi amor à primeira vista e logo se encantaram com o carisma e amor do Iron.

Publicidade

O nome do cãozinho é outro fator curioso. A nova família descobriu, através de amigos, que o Iron morava em um sítio na Granja Spinelli, mas fugia muito. Após a terceira fuga, ele ficou pelas ruas da cidade até chegar ao pátio da Prefeitura. Com isso, foi confirmado o fato e trocaram o nome de Negão para Iron.

Para saber mais sobre o trabalho realizado pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal é só ligar para (22) 2525-9111.