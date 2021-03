Por O Dia

A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo vai deliberar na sessão ordinária desta terça-feira (22/03) sobre o envio de convite a sete agentes de trânsito do município para comparecerem no plenário da Casa, em uma sessão deliberativa, para prestar esclarecimentos sobre as multas aplicadas nos meses de janeiro e fevereiro.

Seis agentes e uma Guarda Municipal são citados no documento. Caso a maioria dos parlamentares aprovem a ação, a sessão acontecerá na próxima quinta-feira (25/03).