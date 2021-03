Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:14

Em cerimônia fechada, sem a participação de convidados em cumprimento às medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, realizada na manhã desta terça-feira (23/03), o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Nova Friburgo, foi passado ao tenente-coronel Flávio Henrique dos Santos Pires, que substitui o comandante anterior da corporação, o tenente-coronel Alex Marchito Soliva.

O tenente-coronel Soliva estava à frente do Batalhão Tiradentes desde janeiro de 2020, quando assumiu a unidade no lugar do coronel Paulo Roberto da Neves Junior. Antes disso, ele comandava o 38º BPM (Três Rios).

Seu substituto, tenente-coronel Flávio Henrique deixou o posto de subcomandante do 4º BPM (São Cristóvão) para assumir o cargo em Nova Friburgo. A solenidade de passagem de comando foi presidida pelo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (7º CPA), coronel Marcos André de Lima Pacheco.