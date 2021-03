Por O Dia

Publicado 23/03/2021 18:56

A Prefeitura de Nova Friburgo informou, por meio de nota divulgada em suas redes sociais nesta terça-feira (23/03), que está estudando a possibilidade de implantação de barreiras sanitárias nos principais acessos ao município, caso o Governo do Estado do Rio de Janeiro decida por seguir com a proposta de antecipação de feriados, aprovada hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Contudo, segundo a Prefeitura, as medidas restritivas definidas serão adotadas pelo município. Com isso, a questão das barreiras sanitárias está sendo debatida em conjunto com o Comitê Operacional de Emergência em Saúde (COE), que é composto por membros do Poder Executivo, Legislativo e Entidades Sociais.