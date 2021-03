Por O Dia

Publicado 23/03/2021 20:47

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo ampliou o número de leitos clínicos exclusivos para Covid-19 no Hospital Municipal Raul Sertã, unidade referência no município. Com mais três leitos abertos por meio da realocação interna feita na unidade de Saúde, o município passa de 22 para 25 vagas na enfermaria. Segundo a Subsecretaria de Atenção Hospitalar, a equipe de enfermagem e estrutura física também foram adequadas ao novo quantitativo de leitos.

A informação também consta no boletim Covid-19, emitido de segunda a sexta-feira pelo município. De acordo com o boletim, atualmente Nova Friburgo está com 71,43% dos leitos de UTI e 78,75% dos leitos clínicos ocupados. A taxa geral de ocupação leva em consideração os dados do hospital municipal e dos três hospitais particulares da cidade.

Levando em consideração apenas a taxa de ocupação do Hospital Municipal Raul Sertã, dos 20 leitos de UTI exclusivos, 18 estão com pacientes (90%). Já os leitos clínicos, todos os 25 estão ocupados (100%).

Nova Friburgo registra nesta terça-feira (23/03) 11.384 casos positivos de Covid-19 e 327 mortes pela doença. Com 22.893 testes realizados, os casos recuperados somam 5.350 e os descartados são 11.470. Além disso, existem ainda 39 casos suspeitos, entre eles quatro mortes, que aguardam o resultado de exames.