Por O Dia

Publicado 24/03/2021 08:00

A concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu um comunicado na última segunda-feira (22/03) sobre intervenções que serão realizadas no Sistema São Pedro da Serra, que podem refletir no abastecimento de água das localidades atendidas pela estação.



A partir desta quarta-feira (24/03), a Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro da Serra terá a distribuição de água reduzida, devido às obras de melhoria que seguem até o sábado (27/03).



Já a paralisação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande de Cima, prevista para acontecer na manhã de terça-feira (23/03), foi cancelada. Segundo a concessionária, o serviço de manutenção do sistema de pára-raios da subestação de energia elétrica será remarcado para outra data.

A concessionária solicita aos moradores dos bairros atendidos pelo sistema que façam uso consciente da água antes e durante o período da intervenção.



Em casos pontuais de desabastecimento, a concessionária disponibiliza carros-pipa, que podem ser solicitados pelo WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site, ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).