Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:20

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou em seu site oficial o edital de convocação de mais de 160 profissionais da área de Saúde. Os candidatos listados no edital deverão comparecer para apresentação dos documentos no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, 2º andar, no Centro, entre esta quarta-feira (24/03) e a quinta-feira, 1º de abril, das 10h às 17h.

São várias especializações como médicos reguladores; médicos do trabalho; obstetras; cirurgiões vasculares; ortopedistas; anestesistas; endoscopistas; anestesiologistas; infectologista; e cirurgiões gerais. Além de biólogos; enfermeiros; farmacêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; maqueiros; técnicos em enfermagem; técnicos em laboratórios; e auxiliar em saúde bucal.

