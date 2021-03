Um caso que gerou muitos comentários nas redes sociais em janeiro teve um desfecho perturbador nesta semana. Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, uma mulher de 39 anos, que na época fez o registro de tentativa de estupro, mas o suspeito apontado por ela naõ ficou detido porque não havia indícios suficientes de autoria para justificar um flagrante, sendo então aberto um inquérito policial pela especializada, mentiu sobre o crime e agora será indiciada por denuncianção caluniosa.



O caso foi investigado pela Deam, que constatou que o relato da vítima apresentava incongruências. Depois de colhidas todas as provas, a mulher foi chamada para um novo depoimento, no qual admitiu que mentiu e que não houve estupro.



Para a delegada titular da especializada, Mariana Thomé de Moraes, esse tipo de conduta prejudica o atendimento de vítimas reais de violência: “Tal conduta prejudica a investigação de situações efetivas de violência, uma vez que a polícia emprega diligências para investigar fato que, em verdade, não ocorreu, enquanto poderia estar atuando com ainda mais vigor na proteção de vítimas reais de crimes graves”.

O caso aconteceu no dia 18 de janeiro. Segundo a mulher de 39 anos, quando seguia para o trabalho, ela foi abordada, na Rua General Argolo, no Cordoeira, próximo ao Centro , sendo forçada a entrar no veículo de um homem, que havia deixado subentendido que estava armado.Ainda conforme depoimento prestado na data, depois de obrigá-la a entrar no veículo, o homem seguiu com o carro até a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no distrito de Conselheiro Paulino, onde tentou estuprar a vítima, tendo inclusive a agredido e mordido na tentativa de forçar o ato sexual. Mas ela conseguiu fugir quando o carro teve uma pane, correu em direção a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e pediu ajuda.