Filas marcaram o sábado de vacinação com a chegada das pessoas muito antes da abertura dos postos Divulgação

A Secretaria de Saúde derecebeu neste sábado (27/03) mais. Desse total, 3.610 foram da CoronaVac e 710 da vacina Astrazeneca. Com isso o município irá divulgar em breve um novo calendário de imunização. Na última terça-feira (23/03), o município recebeu 9.015 doses para ampliar o público-alvo . Com isso, somente no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde, com idade entre 70 a 75 anos, nos três postos de vacinação, em sistema drive-thru, montados na cidade. Um total de 80 servidores participaram da ação, sendo este o maior grupo de pessoas atendidas até o momento.Segundo a Secretaria, apesar das longas filas que se formaram bem antes do início previsto para a vacinação, o resultado foi considerado muito positivo De acordo com o município, houve uma diminuição do contingente de agentes da Secretaria de Ordem e mobilidade Urbana (SMOMU), por conta da atuação dos mesmos nas barreiras sanitárias, por isso as filas.