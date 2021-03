Por O Dia

Publicado 28/03/2021 21:09

Mesmo com o feriadão, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, seguirá com o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Na última semana, o município organizou um sistema drive-thru para imunizar idosos com idade entre 70 e 75. A vacinação para este público segue nesta segunda (29/03) e terça-feira (30/03), na Unidades Básicas de Saúde, com horários e divisão entre localidades para evitar aglomerações.

“As Unidades de Saúde vão estar trabalhando para atender todos aqueles munícipes de 70 a 75 anos que não foram imunizados nos dias de atendimento no sistema drive-thru”, destaca a secretária de saúde, Nicole Cipriano.



Na segunda (29/03) e na terça-feira (30/03) a imunização acontece das 10h às 15h, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro; Tunney Kassuga, em Olaria. Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino; e Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira.



Somente na segunda-feira, das 9h às 12h, também haverá vacinação nas localidades: Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; Terra Nova; Olaria (1, 2 e 3); e São Geraldo (na 5ª Igreja Batista).



Na terça-feira, das 9h às 12h, a vacinação será para as localidade de Lumiar; São Pedro da Serra; Vargem Alta; Stucky; Varginha; Mury; Rio Bonito; e São Geraldo.



Para serem vacinados, os idosos precisam apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e Carteira Nacional de Saúde (SUS). É orientado que as pessoas deem preferência às unidades próximas a suas residências.