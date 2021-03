Por O Dia

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou um comunicado nesta terça-feira (30/03), no qual considera ser medida de extrema urgência a continuidade dos procedimentos relativos ao referido Processo Seletivo Simplificado, a fim de suprir as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã.

Com isso a Secretaria reforça o chamamento dos 167 profissionais selecionados, informando que eles podem comparecer no setor de Recursos Humanos da Prefeitura até o dia 1º de abril, das 10h às 17h, e que, caso haja necessidade, esse prazo poderá ser prorrogado para que não ocorra nenhum prejuízo aos candidatos.

São várias especializações como médicos reguladores; médicos do trabalho; obstetras; cirurgiões vasculares; ortopedistas; anestesistas; endoscopistas; anestesiologistas; infectologista; e cirurgiões gerais. Além de biólogos; enfermeiros; farmacêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; maqueiros; técnicos em enfermagem; técnicos em laboratórios; e auxiliar em saúde bucal.