Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:29

Em ação de combate ao tráfico no Loteamento Tiradentes, no distrito de Amparo, em Nova Friburgo, os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM, prenderam um homem de 19 anos e apreenderam drogas que foram escondidas por ele em uma área de mata.

Após a abordagem, os policiais de posse de informações sobre o caso, efetuaram na área de mata e encontraram o local onde estavam enterrados 179 papelotes de cocaína e 117 trouxinhas de maconha.

Publicidade

A ocorrência foi apresentada na 151ª DP, onde o suspeito permaneceu preso e o material apreendido foi encaminhado para análise.