Publicado 06/04/2021 14:24

Em reunião extraordinária do Comitê Operativo de Emergência em Saúde (COE) de Nova Friburgo nesta segunda-feira (5/04), a Prefeitura de Nova Friburgo discutiu o pedidos dos empresários para flexibilização das atividades dos setores de comércio, serviços e indústria na Bandeira Roxa e decidiu implantar um rodízio por número final de CNPJ para funcionamento das atividades econômicas.

Esse rodízio implicará na permissão de funcionamento das atividades econômicas cujo CNPJ termine em dígito par nos dias pares (incluindo o zero) e as que têm dígito final ímpar, nos dias ímpares. No entanto, um novo decreto será publicado para regulamentar como será esse funcionamento no que diz respeito a horários e capacidade.

Segundo o prefeito Johnny Maycon, este decreto deverá ser publicado ainda nesta semana para entrar em vigor a partir da sexta-feira (9/04). Até lá, continuam em vigor as regras do Decreto 910/2021: “Chegamos a conclusão de que com a alternância de funcionamento das atividades comerciais com CNPJ pares em um dia e ímpares no outro, na Bandeira Roxa, teremos redução de circulação de pessoas nas ruas e atingiremos um ponto de equilíbrio”, informou Johnny Maycon em sua página oficial no Facebook, onde a decisão foi publicada.