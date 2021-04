Por O Dia

Na tarde desta segunda-feira (5/04), os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, estiveram em uma residência na Estrada Fazenda da Lage, no distrito de Conselheiro Paulino, após receberem uma denúncia anônima. Um homem de 18 anos foi preso por envolvimento com o tráfico, após os PMs terem a entrada permitida pelo pai do suspeito e encontrado 44 unidades de cocaína escondidas na residência.

No domingo (4/04), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 20 anos. Na ação foram apreendidos 158 papelotes de cocaína, que estavam guardados na casa do suspeito na travessa Rio Caraíba, no Três Irmão, em Conselheiro Paulino. Também foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 90 em dinheiro.

No sábado (3/04), a ação da PM aconteceu no Condomínio Terra Nova II, na Rua Maestro Joaquim Naegele, em Conselheiro. Na operação, os PMs do Patamo, com apoio dos oficiais de Supervisão, prenderam três suspeitos, de 27, 28 e 34 anos, e apreenderam 750 papelotes de cocaína. A droga foi encontrada dentro de um dos blocos do condomínio, onde os suspeitos entraram na tentativa de fugir da polícia.

Todo material apreendido e os presos nas ações da PM foram encaminhados para 151ª DP, onde os casos foram registrados.