Publicado 06/04/2021 18:04

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio das subsecretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica, informa que nesta quarta (7/04) e quinta-feira (8/04) acontecerá a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima dos 79 anos. Deverão ser apresentados os seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação adquirido na primeira dose.

A vacinação acontecerá na quarta e quinta-feira, das 9h às 15h, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro; Tunney Kassuga, em Olaria; Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira; e no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, que fica na Rua José Ernesto Knust, em Conselheiro Paulino.