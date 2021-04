Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:05

A Prefeitura de Nova Friburgo deu início à reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Copertino Nogueira, no bairro São Geraldo. O trabalho teve início em março e está sendo realizado pela empresa GNV Motta Pinto Construções e Reformas Ltda, que venceu a licitação. Trata-se de reforma, adequações de consultórios e novas instalações elétricas.

A Secretaria de Obras informou que a ordem de início do serviço foi dada no dia 23 de março passado, com prazo de vigência de 90 dias. O valor total da obra licitada é de R$ 176.931,45.

“Além de oferecer mais segurança, a reforma desta importante unidade, que atende cerca de nove mil moradores de um dos bairros mais populosos de Nova Friburgo, trará mais conforto para a população”, informa a Prefeitura.