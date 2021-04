Por O Dia

No início da tarde desta sexta-feira (9/04), os agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, sob comando da delegada Mariana Thomé de Moraes, prenderam um homem de 51 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. A especializada efetuou a prisão em cumprimento a um mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo, na forma da Lei Maria da Penha.

O acusado foi preso em Conquista. De acordo com a especializada, ele era companheiro da avó da criança e, em 2018, teria praticado atos libidinosos com a vítima, se aproveitando dos momentos que ficava sozinho com ela. Ainda de acordo com a investigação, o homem teria acariaciado as partes íntimas da criança, além de praticar sexo oral.

O mandado é de prisão condenatória, sendo assim, cumpridas as formalidades legais por parte da especializada, o acusado será encaminhado para o sistema prisional, sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), estando à disposição da Justiça.