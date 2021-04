Por Paula Valviesse

Publicado 09/04/2021 18:59

Procurada sobre a questão da representação apresentada pelos parlamentares Wellington Moreira (PSL), presidente da Câmara de Vereadores, e Maicon Queiroz (PSC), vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, emitiu um posicionamento ao jornal O DIA.

Segundo a Secretaria de Educação, a Lei 13.987/2020 está sendo cumprida integralmente pelo município, havendo, inclusive dois processos em tramitação para aquisição de kits alimentação e complemento de leite em pó e hortifruti. Na nota, a pasta ainda esclarece sobre o trata a lei.

“A pasta informa que, cumprindo integralmente legislação supramencionada, está tramitando com os processos 765/2021 e 12.395/2020 para aquisição de kits alimentação e complemento de leite em pó e hortifruti, oriundos da agricultura familiar. Esses kits serão distribuídos entre os alunos da rede. A verba do PNAE recebida pelo Município será utilizada primordialmente na aquisição dos gêneros da agricultura familiar”, diz a nota.

Em seu posicionamento, a Secretaria de Educação ressalta que a distribuição de cestas básicas é uma atribuição da Secretaria de Assistência Social.

“Por sua vez, o setor de Assistência Social informa que a distribuição das cestas feita em 2020 pela Prefeitura é alvo de apuração por porte de órgãos de controle externo (Câmara Municipal e Ministério Público). Por esse motivo, as metodologias estão sendo revistas e aprimoradas para entrega de novas cestas, em um procedimento sem vícios”, diz.

Ainda sobre a entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, a Secretaria de Assistência Social destaca que, além da revisão acima citada, o Governo Estadual está intermediando a liberação de cestas básicas junto ao Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania.

“A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social informou ao Município de Nova Friburgo que segue na articulação para liberação desse benefício. O governo estadual vai elaborar um Termo de Cooperação para os municípios fluminenses, visando a distribuição de cestas básicas e posterior prestação de contas. Com isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que está em contato direto com representantes do Governo Estadual para receber as cestas que, de acordo com a proposta, atenderão às famílias com perfil de extrema pobreza, cadastradas no CadÚnico”.