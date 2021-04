Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou neste domingo (11/04) a abertura de mais 16 leitos clínicos no Hospital Municipal Raul Sertã. Os novos leitos são exclusivos para pacientes com Covid-19. Com a ampliação, unidade municipal que é referência no tratamento da doença, conta agora com 58 leitos clínicos e 20 de UTI.

“É um momento muito crítico para a Saúde de Nova Friburgo e, diante deste cenário de agravamento, pedimos a compreensão e colaboração de toda a população. Mantenham as medidas de distanciamento, de uso de máscara de proteção individual e de higienização constante das mãos”, solicita a Secretaria.