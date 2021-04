Por O Dia

A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo publicou nesta segunda-feira (12/04) a pauta da 17ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura (2021/ 2024), na qual está incluído na ordem do dia, para serem votadas em discussão única, nesta terça-feira (13/04), as contas do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2019, quando Renato Bravo era prefeito do município.

O projeto estava sob análise da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento (CFOTP) e agora será votado e precisa da maioria dos votos dos parlamentares para ser aprovado.

Vale destacar que a questão das contas do governo Renato Bravo do ano de 2018 chegou a ir parar na Justiça. A Câmara de Vereadores reprovou as contas do prefeito, mas uma liminar, concedida pela 2º Vara Cível de Nova Friburgo, anulou a decisão do Legislativo e a reprovação das contas em si, podendo Renato Bravo concorrer normalmente nas Eleições 2020.