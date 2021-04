Por O Dia

Publicado 15/04/2021 13:17

A Prefeitura de Nova Friburgo lançou essa semana a campanha “Vacina Solidária”, que tem como objetivo o recebimento de doações de itens da cesta básica para amparar famílias do município em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias de Assistência Social, de Saúde e Turismo, e convida cada pessoa, apta a se vacinar contra o coronavírus, a doar um quilo de alimento não perecível no local e no dia da sua vacinação. A participação é espontânea e quem não puder participar, não deixará de receber a imunização.

A campanha pede que a população contribua doando alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, fubá, leite em pó, assim como material de higiene e limpeza. As doações podem ser feitas nas unidades de saúde que estiverem promovendo vacinação, em dois pontos de drive-thru e no Centro de Turismo, na Praça Demerval Barbosa Moreira.

Publicidade

Quem já estiver imunizado e quiser colaborar, poderá entregar sua doação em uma das quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As unidades ficam no Centro, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino e Olaria, e funcionam de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

No final de semana, com a organização da vacinação no sistema drive-thru, as doações serão recebidas no sábado (17/04), nos postos montados no Detran, em Duas Pedras, e no Nova Friburgo Country Clube. Também no sábado e no domingo (18/04), das 10h às 16h, as doações poderão ser feitas no Centro de Atendimento ao Turista, que fica na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro.

Publicidade

Todos os alimentos arrecadados serão destinados às famílias mais vulneráveis e com maior insegurança alimentar e nutricional do nosso município, que foram identificadas pelas equipes dos CRAS de referência das famílias. Essa mobilização social auxiliará a Secretaria de Assistência Social na arrecadação e na distribuição de alimentos, uma vez que, com o agravamento da insegurança alimentar, mais pessoas estão dependendo desse auxílio, além daquelas que já são atendidas atualmente.