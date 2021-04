Por O Dia

Publicado 15/04/2021 17:00

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam nesta quarta-feira (14/04) um homem de 46 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Os PMs foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico no condomínio Serraville, no Catarcione. Chegando ao local, o suspeito tentou se livrar das drogas, jogando pela janela do condomínio, mas o material foi encontrado pela guarnição e apreendido.

Dentro da sacola os PMs encontraram duas unidades de maconha, pesando 1,1 quilo, e uma unidade de 200 gramas de cocaína, além de uma balança e material utilizado para embalar a drogas e quantidades menores. A ocorrência foi apresentada na 151ª DP (Nova Friburgo), onde o suspeito permaneceu preso.

Publicidade

Também nesta quarta-feira, uma ação dos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na Rua João Fernandes Barradas, no Maringá, em Riograndina, resultou na prisão de um homem de 28 anos, com 20 papelotes de cocaína. O suspeito foi abordado próximo a um ponto de ônibus.