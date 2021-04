Por O Dia

Publicado 16/04/2021 17:20

A fim de dinamizar o processo de imunização na cidade, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e das subsecretarias de Atenção Básica e de Vigilância em Saúde, elaborou um cronograma com cinco dias para imunização de idosos com idade entre 70 e 75 anos com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

A vacinação começa neste sábado (17/04), das 9h às 15h, em sistema drive-thru, em três postos montados pela Secretaria de Saúde: no Detran, em Duas Pedras, com acesso pela Avenida Engenheiro Hans Gaiser; no Nova Friburgo Country Clube, no Centro; e no posto do DER, em Conselheiro Paulino.

Para ser vacinado, o idoso deve apresentar CPF, CNS (cartão do SUS), identidade e comprovante de residência, além do cartão que comprove a primeira dose da vacina. As subsecretarias solicitam ainda que a pessoa leve a sua própria caneta para assinar a planilha.

A vacinação continua na próxima segunda-feira (19/04) e vai até a quinta-feira (22/04) nas unidades de saúde dos bairros e distritos.

Na segunda-feira, a vacinação acontece das 9h às 12h, nos postos de vacinação de Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; Terra Nova; Olaria (I, II e III); e São Geraldo (5ª Igreja Batista).

Na terça-feira, das 9h às 12h, a imunização estará disponível nas unidades de saúde de Lumiar; São Pedro da Serra; Vargem Alta; Stucky; Varginha; Mury; Rio Bonito; e São Geraldo (5ª Igreja Batista).

Na quarta e quinta-feira, a segunda dose será aplicada das 9h às 15h, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro; Na quadra da escola de samba Imperatriz de Olaria, no bairro Olaria; no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; e no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira, ao lado do Posto de Saúde, no Cordoeira.