Por O Dia

Publicado 16/04/2021 20:19

Os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo prenderam duas pessoas e apreenderam dois adolescentes em ações de combate ao tráfico, realizada nesta quinta-feira (15/04), na Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino. Nas operações drogas foram apreendidas e também uma granada defensiva.

Os PMs do Serviço Reservado (P2) prenderam um homem de 18 anos e apreenderam um menor, de 16 anos, com 147 unidades de cocaína, uma granada e R$ 70 em dinheiro. As drogas já estavam embaladas para venda e traziam uma imagem de um ator famoso.

Publicidade

Já os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam uma mulher, de 24 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos, com 778 unidades de cocaína e a quantia de R$ 60.

As duas ocorrências foram apresentadas na 151ª DP (Nova Friburgo), onde todos permaneceram presos e o material apreendido e encaminhado para a perícia.