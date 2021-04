Por O Dia

Em Nova Friburgo, o exemplo de solidariedade e amor ao próximo em meio a uma pandemia que reduziu a renda de várias pessoas e agravou ainda mais a situação para aquelas que já viviam situação de vulnerabilidade social, traz um pouco de esperança, especialmente para quem não tem o que comer. Neste domingo (18/04), uma banca montada na calçada por um hortifruti, que sem poder funcionar todos os dias devido ao rodízio de CNPJ em vigor, resolveu doar as mercadorias para quem precisa, chamou a atenção.

Na porta do estabelecimento comercial, um bilhete: “Estamos passando por um momento muito difícil e nossa equipe resolveu doar a mercadoria para aqueles que realmente precisam. Para alguns sabemos que não serve, mas para outros mata a fome. Pegue com consciência, sabemos que muita gente precisa ou pegue para alguém que tenha necessidade. Nossa equipe espera que possamos ajudar algumas famílias”, dizia o cartaz colado na porta do hortifruti.

Na bancada improvisada, mas muito bem condicionados, estavam frutas e legumes. Alimentos perecíveis e que poderiam estragar e o agradecimento de quem preparou tudo pensando no próximo: “Agradecemos a vocês, nossos queridos clientes. Sentimos por todos que estão perdendo suas mercadorias também e, principalmente, sentimos muito por quem perdeu seus entes queridos ou sua saúde. Fica aqui a nossa solidariedade, tudo isso vai passar é esperamos que seja em breve. Que Deus nos abençoe”, dizia o recadinho.

E a corrente do bem em Nova Friburgo não para por aí, desde o dia 8 de abril, voluntários trabalham em tendas, montadas em três bairros da cidade, na qual são distribuídos alimentos e itens de higiene angariados através de doações. A “Tenda Solidária e de Luta Pela Vida”, é um projeto coordenado pelo SEPE, SINPRO e Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo.

Tenda solidária em Amparo Divulgação As tendas são montadas aos sábados no Cônego, das 10h às 13h, e no Centro, das 13h às 17h, e aos domingos, das 9h às 12h, em Amparo. Nelas é possível doar e também receber doações. Somente neste domingo, segundo os voluntários, cerca de 50 famílias foram atendidas em Amparo. O movimento foi tão grande, que a ação precisou ser encerrada antes do horário, mesmo com a iniciativa de comprar mais mantimentos com valores recebidos de doações durante o funcionamento da tenda no distrito.

“Quem quiser se voluntariar ou ajudar seja de que forma for, pode entrar em contato com os professores Rômulo Cravinho, no telefone (22) 99765-3057, ou Daniel Campos (21) 99882-9482”.

É possível ajudar o projeto com doação de alimentos ou financiando a compra dos mesmos; através de trabalho voluntário nas tendas; e também assumindo a coordenação para a instalação de mais uma tenda em algum bairro da cidade. A doação em dinheiro pode ser feita na conta do Sindicato dos Professores de Nova Friburgo e Região (Sinpro-NF), CNPJ 28.607.000/0001-73 (também cadastrado para recebimento de valores por meio de PIX), Caixa Econômica Federal, agência 0186, conta corrente (003) 00000028-8.