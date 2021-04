Por O Dia

No último sábado (17/04), um homem de 32 anos esfaqueou e matou a ex-companheira, no bairro Rui Sanglard, em Nova Friburgo. A vítima, de 28 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Raul Sertã, mas não resistiu aos ferimentos. Seu atual namorado, um homem de 23 anos, que estava com ela no momento, também foi ferido, mas recebeu atendimento e não corre risco de morte.

O suspeito do crime fugiu da cidade e se escondeu na casa de parentes em São Fidélis, onde foi preso pela Polícia Civil. Apesar do caso ter sido registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, o suspeito, preso em flagrante, foi encaminhado para a delegacia de Campos dos Goytacazes, onde foram realizados os trâmites formais para que ele seja encaminhado para o sistema prisional.