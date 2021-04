Por O Dia

Publicado 21/04/2021 18:37

Os vereadores de Nova Friburgo se reuniram na manhã desta quarta-feira (21/04) no plenário Jean Bazet para unir sugestões de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 para Nova Friburgo. A ideia do parlamento é contribuir com a atuação sistêmica e coordenada entre os poderes.

Dentre as sugestões levantadas estão a flexibilização do horário de funcionamento do comércio e da indústria, a extinção do rodízio do CNPJ e a fiscalização de utilização de máscara nas ruas, inclusive com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar.

Um relatório será elaborado e está previsto para ser lido na sessão deliberativa desta quinta-feira (22/04). O documento será encaminhado ao Poder Executivo pelos vereadores Max Bill, representante do Legislativo no Comitê Operativo (COE), e Cascão, presidente da Comissão de Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Drogas (CSPCD).