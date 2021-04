Por O Dia

Publicado 23/04/2021 07:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (23/04), com a primeira dose, os profissionais de saúde cadastrados, com idades entre 35 e 39 anos. A imunização será realizada das 9h às 15h, na Policlínica Doutor Sylvio Henrique Braune, no Suspiro.

A apresentação de documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde, assim como da carteira do conselho profissional ou documento com foto; carteira nacional de saúde (cartão do SUS) e CPF é obrigatória.

Publicidade

Para os educadores físicos é necessário estar vinculado a um serviço de saúde. Profissionais como personal trainers ou que trabalhem com condicionamento físico, além de toda a documentação necessária, deverão comprovar vínculo com atividade da área da saúde apresentando o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ou Carteira de Trabalho, caso contrário, não será imunizado nesta etapa.

Já para recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, além de motoristas de ambulâncias, será necessário apresentar a carteira de trabalho com vínculo ativo ou contracheque com documento com foto, carteira nacional de saúde (cartão do SUS) e CPF. Quem não possuir o cartão do SUS poderá emiti-lo por meio do aplicativo Conect SUS ou fazer no local até as 17h.