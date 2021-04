Por O Dia

Publicado 25/04/2021 15:00

Com a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19 nesta semana, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, vai vacinar nesta segunda (26/04) e terça-feira (27/04) idosos de 63 e 64 anos. Ao todo, chegaram 6.270 vacinas entre CoronaVac (2.980) e Astrazeneca (3.290).

Para receber a imunização será preciso apresentar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde informa ainda que nestes dias também serão aplicadas as segundas doses para pessoas com 69 anos.

A vacinação para pessoas com 63 e 64 anos acontece na segunda e terça-feira, das 9h às 15h em Conselheiro Paulino (Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro – Pastão); Olaria (quadra da escola de samba Imperatriz de Olaria); Cordoeira (Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira – Bieca); e Centro (Policlínica Dr. Sylvio Henrique Braune, no Suspiro).

Somente na segunda-feira, das 9h às 12h, a imunização será realizada nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Riograndina, Terra Nova, Olaria (I, II e III) e São Geraldo (Igreja Batista).

Na terça-feira, das 9h às 12h, a imunização continua nas Estratégias de Saúde da Família de Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Stucky, Varginha, Mury, Rio Bonito e São Geraldo (Igreja Batista).



A subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, chama atenção para a importância fundamental de os idosos retornarem aos postos para tomarem a segunda dose da vacina, pois cerca de 15% desse público no município não voltou e ainda corre risco por não estar imunizado. Sendo assim, a vacinação da segunda aplicação em idosos com 69 anos também será nessa semana. É obrigatório levar o comprovante de vacinação da primeira dose.

Para este grupo a vacinação acontece na segunda-feira, das 9h às 12h, em Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Riograndina, Terra Nova, Olaria (I, II e III) e São Geraldo (Igreja Batista).

Na terça-feira, das 9h às 12h, em Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Stucky, Varginha, Mury, Rio Bonito e São Geraldo (Igreja Batista).

Na quarta-feira (28/04), das 9h às 15h, em Conselheiro Paulino (Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro – Pastão); Olaria (Imperatriz de Olaria); Cordoeira (Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira – Bieca); e no Centro (Policlínica Dr. Sylvio Henrique Braune).