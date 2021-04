Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:03

Caso a maioria dos vereadores presentes aprove a aceitação do projeto, o plenário terá que formar a Comissão Processante, composta por três membros sorteados dentro os representantes dos blocos partidários, além de escolher entre eles o presidente e relator, tudo isso na mesma sessão.

Publicidade

Segundo a Câmara de Vereadores, o atraso na entrada do projeto na ordem do dia foi ocasionado após ser constatada pela Procuradoria da Casa Legislativa a necessidade da inclusão de documento, exigido por lei, para instrução formal pela denunciante, para seguir com a tramitação na Câmara Municipal, apesar na norma federal que rege tal procedimento prever a sua inclusão em pauta na sessão imediatamente seguinte à sua chegada.

Apesar de ser fechada ao público e à imprensa em função da pandemia, a sessão ordinária será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal (Youtube e Facebook).