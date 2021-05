Por O Dia

Publicado 30/04/2021 20:49

Três homens, de 26, 33 e 34 anos, oriundos da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, foram presos em um carro roubado, nesta sexta-feira(30/04), em Nova Friburgo. O veículo foi abordado pelos policiais militares do 11º BPM, durante cerco no distrito de Mury.

Segundo a PM, os três suspeitos têm passagens por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a 151ª DP, onde após os trâmites legais, foram colocados à disposição da Justiça.