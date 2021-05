Por O Dia

Publicado 03/05/2021 18:31

Em ações distintas de combate ao tráfico durante o final de semana em Nova Friburgo, os policiais militares do 11º BPM conseguiram prender sete pessoas por suspeita de envolvimento com o crime. As ações foram realizadas entre a sexta-feira (30/04) e o domingo (2/05) na Granja Spinelli, no Cordoeira, no Catarcione e no distrito de Conselheiro Paulino.

No domingo (2/05), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam duas mulheres, de 20 e 21 anos, com 39 unidades de maconha e R$ 78 em dinheiro, durante abordagem na Rua Sabiá, na Granja Spinelli.

No sábado (1/05), PMs do Serviço Reservado do 11º BPM, de posse de informações sobre o movimento de venda de drogas na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no distrito de Conselheiro Paulino, prenderam um homem de 31 anos com 40 unidades de cocaína.

E na última sexta-feira (30/04), duas ações separadas de combate ao tráfico, realizadas na Rua Romualdo Machado, no Catarcione, e na Rua Leordina de Araújo Ennes, no Cordoeira, levaram à prisão de quatro homens, com idade entre 18 e 28 anos. Com os suspeitos foram apreendidos 47 unidades de cocaína.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde os casos foram registrados.