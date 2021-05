A concessionária Águas de Nova Friburgo divulgou nesta quinta-feira (6/05) a campanha “Regulariza”, lançada pela empresa com objetivo de analisar a situação de cada cliente com débito para oferecer melhores condições de pagamento. Segundo a concessionária, a medida leva em consideração o fato de, durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas estarem enfrentando dificuldades para manter o orçamento em dia.“Entendemos a preocupação dos nossos clientes em manter todas as contas em dia, e, por isso, a concessionária está oferecendo condições especiais e facilitadas para que os inadimplentes possam regularizar seus débitos e, desta forma, não comprometer o orçamento futuro”, destaca a coordenadora Comercial, Ana Luiza Gabrig.A concessionária ressalta sobre a importância de ter acesso à água tratada e de qualidade, principalmente neste momento de pandemia, como um dos principais recursos no combate à Covid-19. Por isso, é fundamental chamar a atenção da população para garantir a continuidade deste serviço, ajudando a manter a proteção de todos.Para fazer a negociação, o cliente precisa entrar em contato, até o dia 31 de maio, por um dos canais de relacionamento da concessionária: WhatsApp (21) 97211-8064; site no link “Quero negociar” ; no Chat Interativo; pelo aplicativo Cliente Águas; ou 0800 757 0422. Em caso de dificuldade ou problema de acesso por esses canais, a pessoa deve comparecer à loja de atendimento, localizada na Avenida Doutor Galdino do Vale Filho, 9, no Centro.