Publicado 10/05/2021 21:59

Nesta terça-feira (11/05), a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo dará continuidade a imunização de gestantes, puérperas, pessoas com Síndrome de Down entre 18 e 59 anos e pacientes renais crônicos em diálise com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A vacina para este grupo acontece nesta terça, das 9h às 12h, na Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro; no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na quadra da Escola de Samba Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na Unidade Básica de Saúde de São Geraldo.

Também nesta terça haverá aplicação da vacina nas unidades de saúde de Lumiar, São Pedro, Vargem Alta, Stucky, Varginha, Mury e Rio Bonito, das 9h às 12h.

No caso das gestantes, principalmente aquelas em fase inicial, devem apresentar exame de comprovação da gravidez, que pode ser ultrassom, exame de sangue ou cartão de pré-natal. As puérperas (mulheres até 45 dias após parto) deverão apresentar certidão de nascimento ou cartão de vacinação do bebê.

Já os pacientes renais crônicos precisarão comprovar que passam por diálise. Além desses documentos, é obrigatório que todos apresentem a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Para quem vai tomar a primeira dose, é importante respeitar um intervalo entre as vacinas de Covid-19 e Influenza, no caso de ter sido imunizado com a vacina contra a gripe.

Segunda dose

O reforço da imunização contra Covid-19 para profissionais de saúde que receberam a primeira dose nos dias 8 e 9 de fevereiro também continua nesta terça-feira (11/05), das 14h às 17h, na Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro. Além da documentação obrigatória, este grupo ainda deverá apresentar o comprovante de recebimento da primeira dose.