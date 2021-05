Por O Dia

Publicado 12/05/2021 11:52

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo iniciará a vacinação contra a gripe nos postos de saúde nesta quinta (13/05) e sexta-feira (14/05). O público-alvo imunizado nesta etapa serão as crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A aplicação das 8h às 17h, na Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro; no Posto de Saúde Waldir Costa, em Conselheiro Paulino; e no Posto de Saúde Tunney Kassuga, em Olaria.

Nessa oportunidade, além de proteger as crianças contra a gripe, os pais ou responsáveis poderão também atualizar a caderneta de vacinação com as demais vacinas do calendário regular, do Ministério da Saúde. É importante verificar o cartão de cada criança, pois a cobertura vacinal deste grupo está abaixo da esperada.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a imunização contra a gripe será realizada em etapas para evitar aglomeração nas unidades de saúde, e também para organizar as equipes que já estão atuando na vacinação contra a Covid-19.

Os próximos grupos que deverão receber a vacina contra a influenza são: crianças de três anos a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Seguindo orientação da Secretaria Estadual de Saúde, a imunização contra influenza começou pelos profissionais de saúde na cidade, que receberam a vacina nos seus locais de trabalho, sem necessidade de organização de calendário.