Por O Dia

Publicado 12/05/2021 16:51

Os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo prenderam três homens com drogas em três ações distintas de combate ao tráfico de drogas realizadas nesta terça-feira (11/05) no bairro Olaria e no distrito de Conselheiro Paulino. Nas operações foram tiradas das ruas mais de 50 papelotes de cocaína, que seriam ilegalmente vendidos a usuários de drogas.



Na Avenida Joaquim Naegele, no condomínio Terra Nova II, no distrito de Conselheiro Paulino, os policiais militares do Patrulhamento Tático móvel (Patamo) prenderam um homem de 18 anos e apreenderam três trouxinhas de maconha, 21 papelotes de cocaína e R$ 47 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado para a 151ª DP, onde ainda foi constatado que ele possuía outras anotações criminais pelo crime de tráfico de drogas.



Também na Avenida Joaquim Naegele, em Conselheiro, os policiais militares do Serviço Reservado (P2) abordaram e prenderam um homem de 24 anos por envolvimento com o tráfico. Com ele foram apreendidos 26 papelotes de cocaína.



Em Olaria, na rua Santa Catarina, os PMs do Serviço Reservado (P2), de posse de informações sobre a venda ilegal de drogas recebidas pelo Disque Denúncia, prenderam um homem de 18 anos e apreenderam 24 papelotes de cocaína.

Os dois casos também foram registrados na 151ª DP, onde as drogas apreendidas foram encaminhadas para a perícia e os suspeitos permaneceram presos.