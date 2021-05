Por Paula Valviesse

Publicado 13/05/2021 13:17

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Departamento de Operação e Conservação de Cemitérios (DOCC), publicou no Diário Oficial desta terça-feira (11/05), um edital sobre sepulturas do Cemitério Trilha do Céu, na Estrada Fazenda da Laje, no distrito de Conselheiro Paulino, que estão com prazos de validade vencidos. Segundo o edital, pelo tempo, o cemitério pode abrir as sepulturas, sendo assim, as famílias interessadas em mantê-las têm um prazo de 15 dias para apresentar requerimento e regularizar a situação.

A renovação é permitida por um prazo de três anos. O prazo para manifestação de interesse vai até o dia 25 deste mês. De acordo com o edital, as sepulturas ficaram à disposição das famílias por cinco anos, mas o prazo de uso para sepultamentos venceu no mês de abril, sendo necessária a renovação.

A medida faz parte do planejamento do município em função da falta de sepulturas por causa do aumento do número de sepultamentos em decorrência das mortes por Covid-19 . No dia 7 deste mês, a Prefeitura já havia disponibilizado 50 gavetas no Cemitério São João Batista, tendo sido manifestado no documento a ação de exumação dos corpos de sepulturas em situação de abandono.

De acordo com o DOCC, a mesma medida será executada quanto às gavetas ocupadas do Cemitério São João Batista, no Centro, com restos mortais em total abandono desde 2016. Segundo o departamento, no cemitério são 176 gavetas que estão nessa situação.

Para facilitar a identificação das famílias, o departamento divulgou uma lista, na qual constam os nomes das pessoas sepultadas, quadra, número de localização e data de vencimento do termo de uso:

- Antônio Francisco da Silva Medeiros, quadra Z, número 60E, validade 05/04/2021;

- Antônio Ferreira da Silva, quadra Z, número 60F, validade 07/04/2021;

- Daiana de Assis Vieira, quadra Z, número 70, validade 17/04/2021;

- Dionízia da Costa, quadra Z, número 77, validade 25/04/2021;

- Isaura Machado Ramos, quadra Z, número 64, validade 09/04/2021;

- José Carlos Dias da Silva, quadra Z, número 60G, validade 07/04/2021;

- Janaina Costa Luz, quadra F, número 205, validade 19/04/2021;

- Leonino Manoel Klein, quadra Z, número 80, validade 27/04/2021;

- Maria José Da Costa Elias, quadra E, número 17, validade 01/04/2021;

- Maria Suely Alves De Oliveira, quadra Z, número 67, validade 13/04/2021;

- Maria N. Pena Pereira, quadra Z, número 68, validade 16/04/2021;

- Manoel Acyr Martins, quadra Z, número 72, validade 19/04/2021;

- Maria Liberaci Da Costa, quadra F2, número 343, validade 27/04/2021;

- Neuza Martins Machado, quadra Z, número 66, validade 13/04/2021;

- Oswaldo Oliveira Lima, quadra F, número 196, validade 27/04/2021;

- Priscila Dos Reis Luiz, quadra Z, número 71, validade 17/04/2021;

- Paulo César Henrique, quadra Z, número 81, validade 30/04/2021;

- Regina Siqueira Mendes, quadra Z, número 74, validade 22/04/2021;

- Sandra Maria R. Do Espirito Santo, quadra A01, número 327, validade 01/04/2021;

- Sílvio De Almeida, quadra Z, número 76, validade 24/04/2021;

- Walter Teixeira C. Júnior, quadra Z, número 65, validade 12/04/2021.