Por Paula Valviesse

Publicado 13/05/2021 14:56

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, usou as suas redes sociais na noite desta quarta-feira (12/05) para informar à população sobre a situação da licitação para contratação emergencial de empresa para prestar o serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo, cujo prazo para entrega de propostas por parte das empresas interessadas terminou. Segundo o prefeito, o município recebeu algumas propostas, que agora estão sendo examinadas pelas secretarias competentes.

“Trago de antemão a informação que o município recebeu algumas propostas. Agora o processo continua com seu trâmite normal para que as secretarias atinentes façam as devidas análises e, muito em breve, de forma bastante transparente, nós daremos ampla publicidade, de forma detalhada, de cada uma das propostas”, afirmou Johnny Maycon.

Após confirmar a entrega do aviso de devolução, por parte da empresa Nova Faol, do serviço de transporte ao município, no dia 15 de abril, com tempo de aviso prévio estimado em 30 dias, a Prefeitura de Nova Friburgo deu início ao processo de licitação.

No entanto, a alteração no texto dizia respeito apenas a dois itens do documento: o tempo de fabricação e uso dos ônibus e a documentação necessária em caso da empresa possuir em sua frota veículos alugados ou arrendados. No mais, foram mantidas as outras determinações do edital de licitação, como o valor da tarifa estimado em R$ 4,20 e o tempo de duração do contrato emergencial, que será de, no máximo, um ano.

Além disso, a Prefeitura entrou com pedido de liminar que foi acatado pela Justiça, através da qual garante a prestação do serviço de transporte pela empresa Nova Faol por mais 60 dias, a contar da data final do aviso prévio, que se encerra no próximo sábado (15/05). Essa medida foi uma forma de garantir que o serviço essencial não fosse interrompido enquanto o município conclui a licitação em caráter emergencial.

