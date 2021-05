Por O Dia

Publicado 13/05/2021 17:09

Assim como anunciado em fevereiro, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou esta semana, no Diário Oficial, o aviso de tomada de preços para contratação de empresa para realizar a reforma e ampliação do Teatro Municipal Laércio Ventura, no Suspiro. De acordo com o edital, a previsão de investimento gira em torno de R$ 427 mil e a apresentação das propostas acontece no dia 1º de junho, às 10h30, na sala de licitações, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, no Centro.

O anúncio da reforma foi feito no início do ano pela Prefeitura. Na época, o teatro precisou passar por reparos, quando as fortes chuvas provocaram a queda da letra “R” do letreiro . O serviço foi executado pela Secretaria de Obras, mas juntamente com a informação da recuperação do letreiro foi incluído o aviso de licitação. Segundo a Prefeitura, o processo administrativo estava sendo elaborado pela Secretaria de Cultura.

