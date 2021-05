Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:27

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, fizeram uma batida em uma casa abandonada, na Rua Cândido Pardal, no Alto de Olaria, nesta quarta-feira (12/05), que seria usada como depósito do tráfico de drogas, e prenderam um adolescentes de 17 anos com 37 unidades de cocaína e 28 unidades de maconha.

Segundo a PM, o imóvel foi denunciado inúmeras vezes como local de armazenamento de drogas, sendo usado por traficantes da localidade. A ocorrência foi apresentada na 151ª DP, onde o suspeito permaneceu apreendido.

Também nesta quarta-feira, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 24 anos, na Rua Rio Brumado, no bairro Três Irmãos, em Conselheiro Paulino. O suspeito ainda tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, mas foi capturado. Com ele foram apreendidas 26 unidades de cocaína e sete de maconha.